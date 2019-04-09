Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, temmuzda zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak. Peki 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme Temmuz zam oranı ve emekli maaşı seyyanen zam ilave ödeme enflasyon farkı kaç para? İşte tüm detaylar

BİR ARTIŞ DAHA VAR

Temmuzda ek ödeme tutarları da yükselecek. Ek ödemede yüzde 5 sınırı en az bin 286 lira 5 kuruşa çıkacak.

DOKTORA 2 BİN 331 TL İLAVE ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ocakta başlayan ilave ödemenin tutarı da temmuzda yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre, uzman doktorların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak. Bu tutarlar, temmuz zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artacak. Ocakta başlayan bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

MEKLİYE EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Emeklilerin bu talepleri karşılık görürse 2019 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 2 bin 20 liraya kadar çıkabilecek. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI ARTIYOR

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası beş aylık enflasyon oranı olan yüzde 10,64 oranında zammın SSK ve Bağ – Kur emeklilerine ocak ayında yapılması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığında altı aylık enflasyon netleşecek ve zam oranı ortaya çıkacak. En az yüzde 10,64 zamla SSK emeklileri için maaş zammı 108 TL ila 541 TL arasında değişecek. Temmuz – kasım enflasyon oranının yılsonu için de geçerliliğini koruması halinde 2000 öncesi en düşük SSK emeklisi maaşı 1.894 TL'ye, 2000 – 2008 arası emekli SSK'lılar için en düşük maaş 1.485 TL'ye, 2008 sonrası en düşük SSK emekli maaşı 1.128 TL'ye çıkacak.

2019'DA EMEKLİYE DESTEK YAĞACAK!

Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.