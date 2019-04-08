Lüks gaza bastı Otomotivde satışlar Mart’ta bir önceki aya göre katlanırken, ultra lüks otomobilde de yüzde 93’lük artış kaydedildi. Geçen ay 27 Porsche, 20 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari satıldı.

Otomotivde hareketlilik başladı. Mart ayında satışlar Şubat'ı katladı. Şubat'ta 24 bin 875 adet olan otomobil ve hafif ticari araç satışı, Mart'ta 49 bin 221 adet olarak gerçekleşti. Hareketlilik lüks otomobil satışlarında da kendini gösterdi. Lüks ve ultra lüks segmentte Şubat'ta 523 adet olarak gerçekleşen satış, Mart'ta yüzde 55 artışla 812'ye yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; Şubat'ta ultra lüks F segmentte 88 otomobil satılırken, Mart'ta bu sayı yüzde 93.18 artışla 170'e ulaştı. Şubat'ta 435 adet olan lüks E segmentteki otomobil satışı ise Mart'ta yüzde 47.58 artışla 642 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay bin 5 Mercedes, 871 BMW, 832 Audi, 334 Volvo, 27 Porsche, 20 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Maserati satışı yapıldı.