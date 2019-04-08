Katılım bankalarının kârı 2 milyarı aştı

Katılım bankalarının net kârı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32.4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla yüzde 29.2'lik artışa işaret etti. 2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan özkaynaklar toplamı, 2018'de yüzde 22.9'luk artışla 16 milyar 769 milyon liraya ulaştı.