500 bin kişi işi işbaşında öğrenecek Bu yıl yaklaşık 500 bin kişiye işbaşı eğitimi verilmesi beklenirken, katılımcılar günlük 85 lira ödeme alacak.

Hükümet, yıl sonuna kadar 2.5 milyon 500 bin kişi de işi işbaşında öğrenecek. İstihdam hizmetlerini çeşitlendiren 300 bin kişiyi işe yerleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, büyük çoğunluğu işbaşı eğitimi olmak üzere istihdama yönelik programlardan 2019 sonuna kadar 500 bin kişinin yararlanmasını hedeflediklerini söyledi.







HANGİ İMKANLAR VAR?

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara ödeme de yapılıyor. Günlük ödeme; işsizlik ödeneği alanlar için 38,85, öğrenciler için 58,27, geleceğin meslekleri alanları için 85, diğerlerinde ise 77,7 lira... Program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile GSS primini İŞKUR karşılıyor. Programa katılmaları durumunda, üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredileri kesilmiyor. Programa katılanlara istihdam imkanı da sunuluyor.







KİMLER YARARLANIYOR?

Programdan yararlanabilmek için 15 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, program öncesi son bir ayda sigortalı ve işverenin birinci veya ikinci derece akrabası olmamak gerekiyor. Program süresi sektör ve mesleklere göre farklılık gösteriyor. Bu süre, bilişim ve imalat sektöründe en fazla 6, diğer sektörlerde de 3 ay. Geleceğin mesleklerine yönelik programlara katılan gençler de 9 aya kadar bu eğitimlerden yararlanabiliyor.





HAZAL ATEŞ , yıl sonuna kadar 2.5 milyon istihdam için tüm imkanları sunarken;de işi işbaşında öğrenecek. İstihdam hizmetlerini çeşitlendiren İŞKUR , gençlere mesleki deneyim, iş tecrübesi kazandırdığı işbaşı eğitim programları kapsamındaişe yerleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanıbüyük çoğunluğu işbaşı eğitimi olmak üzere istihdama yönelik programlardanyararlanmasını hedeflediklerini söyledi.İşbaşı eğitim programlarına katılanlara ödeme de yapılıyor. Günlük ödeme; işsizlik ödeneği alanlar için, öğrenciler için, geleceğin meslekleri alanları için, diğerlerinde ise... Program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile GSS primini İŞKUR karşılıyor. Programa katılmaları durumunda, üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredileri kesilmiyor. Programa katılanlarada sunuluyor.Programdan yararlanabilmek için 15 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, program öncesi son bir ayda sigortalı ve işverenin birinci veya ikinci derece akrabası olmamak gerekiyor. Program süresi sektör ve mesleklere göre farklılık gösteriyor. Bu süre, bilişim ve imalat sektöründe en fazla 6, diğer sektörlerde de 3 ay. Geleceğin mesleklerine yönelik programlara katılan gençler de 9 aya kadar bu eğitimlerden yararlanabiliyor. TÜM MANŞETLER