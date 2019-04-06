Yeni işçiye 9 bin 420 TL İstihdam teşvikleriyle yeni işçi için 3 ayda 9 bin 420, toplam 20 bin liralık destek verilecek...

Türkiye istihdam seferberliğiyle bu yıl 2.5 milyon kişiyi daha iş sahibi yapmayı hedeflerken, bunu destekleyecek önemli teşvikleri de hayata geçirdi. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise yeni işçiler için 3 ay süreyle maaş, prim ve vergi desteği. Bu teşvikle, yeni işçi için 3 aylık destek 9 bin 420 lirayı, toplam destek de 20 bin lirayı bulacak. İşte teşviğin detayları:



■ Teşvikler özel sektör işverenlerine 2018'deki işçi sayısına ilave yeni bir işçi alınması, yeni alınan işçinin 9 ay sürede çalıştırılması şartlarıyla veriliyor. Ayrıca işverenin prim ve belgelerini zamanında kuruma vermesi, sigortasız işçi çalıştırmaması da gerekiyor.

■ İşe alınacak personelin; 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.