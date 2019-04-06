Siagaraya bugün gelen zam sonrasında vatansdaşlar sigara vergi ve ÖTV oranlarını merak ediyorlar. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Sigaraya gelen zam ile birlikte, tütün şirketlerinin de aynı artışı yapması halinde devletin sigaradaki fiyat artışından kaynaklı 8 milyar liralık ilave vergi geliri elde etmesi bekleniyor. Sigara zammının enflasyona etkisi ise şöyle; 2 TL'lik artışla fiyatlarda en az yüzde 16'lık yükselme olacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20'leri bulan artışın Nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.

2019 SİGARA VERGİ ORANI NE KADAR OLDU?

5 Ocak'ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86'sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Başka bir deyişle, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi bugün itibariyle vergiye gidiyor.

Marlboro, Lark, Muratti, LM, Parlement sigara fiyatları şu şekilde oldu:

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

Philip Morris sigara markaları

Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir.

KAÇAK SİGARADA SON DURUM

Ocak başında yapılan vergi artışlarının sigara fiyatlarına tümüyle yansıtılması halinde paket başına ortalama 4 lira zam yapılması hesaplanıyordu ancak sektörde bugüne kadar hiç fiyat artışı yapılmamıştı. Bugün itibarıyla, bir firmanın sigarada fiyatını vergi artışının gerektirdiği tutarın yarısı kadar artırdığı ve bu artışla vergi artışının tamamını fiyatlarına yansıtmadığı göründü.

Sektörün tamamının bu tutarlarda bir artış yapması halinde ise toplamda yılın geri kalanı için 8 milyarlık bir ek vergi geliri yaratılacağı hesaplanıyor.

Ancak 2 TL gibi önemli ölçüde bir fiyat artışının önümüzdeki dönemde sektörde kaçak sigara satışını arttırıp artırmayacağı ise bilinmiyor. Zira son yıllarda piyasadaki kaçak sigara satışı oranı yüzde 20'lerde yüzde 5'lere kadar gerilemişti.

SİGARA ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

2 TL'lik artışla fiyatlarda en az yüzde 16'lık yükselme olacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20'leri bulan artışın nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

