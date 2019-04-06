2019 güncel yeni sigara fiyatları! 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlament, LM, Muratti sigara ne kadar?

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15.50 TL oldu. İşte güncel sigara fiyatları ve sigara zammı merak konusu. Peki 2019 güncel sigara fiyatları nedir? Ne kadar zam yapıldı? Detaylar haberimizde... Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.