13 milyar dolar ortak altyapı ile cepte kalır ‘Fiber yatırım ortak olsun’ çağrısı yapan Turkcell Genel Müdürü Erkan, ‘Ayrı ayrı yapmak, 13 milyar, beraber yapmak 2-2.5 milyar dolara mal olur’ dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin teknoloji alanında başlattığı atılımın aynı ivmeyle devam etmesi için ortak altyapının şart olduğunu belirterek, "Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2.5 milyar dolar olur" dedi. Müşteri odaklı hizmet anlayışlarını daha da geliştirerek sürdüreceklerini ifade eden Erkan, şöyle konuştu: "Satış kanalımızı Bireysel, Kurumsal ve Uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterimizle daha güçlü bir duygusal ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak. Şu an 39 ülkeye ulaştığımız dijital ihracat vizyonumuz aynen devam edecek."



'5G SİNYALİ VERDİK'

4.5G'nin 3'üncü yılının kutlandığı 1 Nisan'da 5G alanında da dünyada bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Erkan, "Dünyada ilk kez 4.5G şebekesi üzerinden kendi frekanslarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarımızda 5G sinyali verdik" diye konuştu.