Emekliye TOKİ konutları ile ilgili güzel haber geldi. Ucuz konut hayali kuran vatandaşlar için TOKİ'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürüyor. TOKİ konutlarına vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor. Şimdi sıra emeklilerde. 12.5 milyon emeklinin çoğu ev sahibi değil. Emekliler başvurularını Halk Bankası'na nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen yapacak. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' başvuru formu ile birlikte teslim edecek. İşte TOKİ 2019 evleri emekli başvuru şartları evrakları belgeleri.