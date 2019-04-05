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  • 05.04.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 16:38

2019 evleri evrakları belgeleri ( başvurusu son gün ne zaman)

evleri için emekliler de başvurabilecek. TOKİ konutlarından yararlanmak isteyen emekliler için bugün son gün. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, emekli başvuruları içinde bugün son gün. Peki 2019 TOKİ evleri nedir? Emeklilerin pek çok ildeki TOKİ konutları ve başvuru süreci ile ilgili merak ettiği sorular ve cevaplar haberimizde

Emekliye TOKİ konutları ile ilgili güzel haber geldi. Ucuz konut hayali kuran vatandaşlar için TOKİ'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürüyor. TOKİ konutlarına vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor. Şimdi sıra emeklilerde. 12.5 milyon emeklinin çoğu ev sahibi değil. Emekliler başvurularını Halk Bankası'na nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen yapacak. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' başvuru formu ile birlikte teslim edecek. İşte TOKİ 2019 evleri emekli başvuru şartları evrakları belgeleri.

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