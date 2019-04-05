Son dakika dolar kuru fiyatları... 5 Nisan 2019 tarihinde dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseliyor mu? Euro fiyatlarında son durum nasıl? İşte Döviz kuru fiyatları... Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü. Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu. Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.62 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.

5 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

5.65 - 5.60 bandında seyretti

Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.

Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü. Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu.

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.62 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.

EURO VE DOLAR FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada 5.63 TL seviyesinden hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5759 TL'yi, en yüksek 5.6256 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.03 itibarıyla 5.5777 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2677 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 yükselişle 96.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1203 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.00 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri takip edilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi gündemin odağında yer alıyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğu yönündeki haberler piyasaları pozitif etkiliyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de yarın açıklanacak mart ayı istihdam raporu öncesi dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere parlamentosunun anlaşmasız Brexit seçeneğini reddetmesi pay piyasalarını ve sterlini destekliyor. Dün sterlin/dolar paritesi yüzde 0,25 artışla 1,3164'e çıkarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,70, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Analistler, dün Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de beklentileri aşarak pay piyasalarını desteklediğini ifade etti. Anlaşmasız Brexit seçeneğinin ortadan kalkmasının Başbakan Theresa May'in parti içindeki muhaliflere karşı elini güçlendirebileceğini belirten analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini bildirdi. İngiltere'nin, 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde, AB'den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün beklentilerin üzerinde gelen mart ayı enflasyon verisine karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 artışla 94.441 puandan tamamladı. Dün 5,6267'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR DÜŞECEK!

Merkezi New York'ta bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, doların bu yıl yüzde 6 değer yaşayacağını söyledi. Morgan Stanley Global Döviz Stratejisi Başkanı Hans Redeker başkanlığındaki banka analistleri; dünkü notlarında doların yavaşlayan ABD büyümesi ve Fed'in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, şu görüşte birleşti: "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz. Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak."

DALGA TERSİNE DÖNECEK

Morgan Stanley stratejistleri ayrıca, ABD para birimindeki güçlenme ve artan dolar bazındaki varlıkların son yıllarda "verimli bir para girişi döngüsü" yarattığını, ancak bunun terse dönüşe hazırlandığını kaydettiler. Stratejistler, "Bunun tersine dönme ve dolardaki zayıflamanın dolar varlıklarını daha az cazip kılması ile birlikte bir kısır döngüye dönüşme risklerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen bankalarının dolarla ilgili beklentileri, Türkiye başta olmak üzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu yıl daha az dış etkiye maruz kalacağını gösteriyor.

GOLDMAN SACHS VE WESTERN DE BENZER GÖRÜŞTE

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen'a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.

MERKEZ BANKASI NEDİR?

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır.