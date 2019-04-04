TOKİ evlerine başvuran binlerce vatandaş şimdi TOKİ konutları kura çekiliş tarihlerini araştırıyor. Bu bağlamda kura çekiliş tarihlerini ve ne zaman yapılacağını haberimizde araştırdık. TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. TOKİ evleri kura çekilişi tarihlerini il il açıkladı. Güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Peki 2019 TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ evleri başvuru şartları evraklar belgeler nelerdir?