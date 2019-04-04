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'na dev taşınma bu gece başlıyor

’na taşınma bu gece 03.00’te başlıyor. Taşınma için yollar kapatılacak. Artık uçuşlar yeni havalimanından yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'ndan 'na taşınma sürecinin 5 Nisan saat 03.00'te başlayacağını ve 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacağını belirtti. Aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacağını anlatan Turhan, "6 Nisan saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar sona erecek. 6 Nisan saat 14.00'te ise Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacak" diye konuştu. Taşınma sırasında trafiğe kapatılacak yollar ve İstanbul Havalimanı'na gitmek için alternatifler ise şöyle:

YOLLARA DİKKAT!
● Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak.
● Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.
● İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.



225 BİN KİŞİYE İŞ
Bakan Turhan, 'nin hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına gireceğini belirterek, "İstanbul Havalimanı 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek. Tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak" dedi. Turhan, şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak oluşturacağı istihdamın 2025 yılı için 194-225 bin kişi aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Havalimanın oluşturacağı hane halkı gelirinin yaklaşık 3.8-4.4 milyar dolar olacağı görülmektedir."



NASIL GİDİLECEK
İETT tarafından 6 Nisan'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacak. 15 dakikada bir ring sefer düzenlenecek. Havaist de günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak. Havaist, 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek. Havaist, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Araçlar karşılıklı 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine ulaştıracak.

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