ePttAVM'de 700 ürün tek tıkla evde

Tanzim ürünlerini internet üzerinden vatandaşa ulaştırarak meyve ve sebze fiyatları üzerindeki oyunun bozulmasında büyük rol oynayan ePttAVM, şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri'yle gıda zinciri kurarak yaklaşık 700 ürünün satışını internetten yapmaya hazırlanıyor. İki kurum, yeni kurulacak sistem üzerinde görüşmelere başlarken; imzalanacak protokolle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticiden direkt aldığı ürünler ePttAVM'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Sipariş verilen ürünler, en geç 2 gün içerisinde tüketiciye ulaştırılacak. Üreticinin tarladan 1 liraya çıkan ürününün satıcıya 10 liraya ulaşmasına neden olan aracı sistemi de bu uygulama ile tarihe karışmış olacak. Ürünler doğrudan üreticiden alınarak vatandaşa ulaştırılacağı için, üreticilerin "Ürünüm para yapmadı" gibi endişesi de bu uygulama ile tarih olacak.
BİBER ŞAMPİYON
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart'ta aylık bazda yüzde 1.03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19.71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29.64 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.48 ile sağlık grubunda görülürken; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.67 artış kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 43.81 ile çarliston biberde görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18.47 ile ıspanak geldi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BİBER ŞAMPİYON
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart'ta aylık bazda yüzde 1.03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19.71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29.64 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.48 ile sağlık grubunda görülürken; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.67 artış kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 43.81 ile çarliston biberde görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18.47 ile ıspanak geldi.
BARIŞ ŞİMŞEK
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