ePttAVM'de 700 ürün tek tıkla evde

ürünlerini internet üzerinden vatandaşa ulaştırarak meyve ve sebze fiyatları üzerindeki oyunun bozulmasında büyük rol oynayan, şimdi de'yle gıda zinciri kurarak yaklaşıksatışını internetten yapmaya hazırlanıyor. İki kurum, yeni kurulacak sistem üzerinde görüşmelere başlarken; imzalanacak protokolle Tarım Kredi Kooperatifleri 'nin üreticiden direkt aldığı ürünler. Sipariş verilen ürünler, en geçtüketiciye ulaştırılacak. Üreticinin tarladan 1 liraya çıkan ürününün satıcıya 10 liraya ulaşmasına neden olan aracı sistemi de bu uygulama ile tarihe karışmış olacak. Ürünler doğrudan üreticiden alınarak vatandaşa ulaştırılacağı için, üreticileringibi endişesi de bu uygulama ile tarih olacak.

Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart'ta aylık bazda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında, yurt içi üretici fiyatlarındaoldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.48 ile sağlık grubunda görülürken; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.67 artış kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışıgörüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18.47 ile ıspanak geldi.