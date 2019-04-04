Denızbank’ta anlaşma tamam SBERBANK ve Emirates NBD, DenizBank hisselerinin yüzde 99.85'inin devrinde, toplam bedel konusunda DenizBank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15.51 milyar liralık konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15.48 milyar lira bedel üzerinden anlaştı.

SBERBANK ve Emirates NBD, DenizBank hisselerinin yüzde 99.85'inin devrinde, toplam bedel konusunda DenizBank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15.51 milyar liralık konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15.48 milyar lira bedel üzerinden anlaştı. Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan ve DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan açıklamayla anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Devir işleminin 2019'un ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması beklenmektedir" denildi.