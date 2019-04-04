Doğum izinleri sonrasında anneler için yarı çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Çalıştığı sürenin parasını işverenden, çalışmadığı sürenin ödemesini ise Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) asgari ücret üzerinden alıyor. Günlük ödenek bu yıl için 85,28 liraya çıktı. Buna göre; anneye İŞKUR'un ödeyeceği aylık ücret bin 279 lira 20 kuruş (bundan damga vergisi kesiliyor) oluyor. Yarım çalışma süresi; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor.
- Ekonomi
- 04.04.2019
- Gazete
Anneye yarım mesai tam maaş
Doğum izinleri sonrasında anneler için yarı çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor.
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