Ekonomi gündemi yoğun

Türkiye, 4.5 yıl boyunca seçim gündeminin olmayacağı bir döneme girerken; vergi reformu, hal ve perakende yasaları gibi önemli ekonomik düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli reform çalışmalarına yoğunlaşacak. Ekonomi yönetimi, ekonomik büyümeyi hızlandırmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirleri masaya yatıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın açıklanması da bekleniyor. Sebze meyveyi ucuzlatacak, hal yasasının da pakette olması bekleniyor.
- Ekonomi
- 03.04.2019
- Gazete
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