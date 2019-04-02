3 Nisan Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? İşte tüm detaylar. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada 5.63 TL seviyesinden hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5759 TL'yi, en yüksek 5.6256 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.03 itibarıyla 5.5777 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2677 TL seviyesinde bulunuyor.



DOLAR NE KADAR? EURO NE KADAR?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada 5.63 TL seviyesinden hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5759 TL'yi, en yüksek 5.6256 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.03 itibarıyla 5.5777 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2677 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 yükselişle 96.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1203 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.00 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR DÜŞECEK!

Merkezi New York'ta bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, doların bu yıl yüzde 6 değer yaşayacağını söyledi. Morgan Stanley Global Döviz Stratejisi Başkanı Hans Redeker başkanlığındaki banka analistleri; dünkü notlarında doların yavaşlayan ABD büyümesi ve Fed'in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, şu görüşte birleşti: "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz. Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak."

DALGA TERSİNE DÖNECEK

Morgan Stanley stratejistleri ayrıca, ABD para birimindeki güçlenme ve artan dolar bazındaki varlıkların son yıllarda "verimli bir para girişi döngüsü" yarattığını, ancak bunun terse dönüşe hazırlandığını kaydettiler. Stratejistler, "Bunun tersine dönme ve dolardaki zayıflamanın dolar varlıklarını daha az cazip kılması ile birlikte bir kısır döngüye dönüşme risklerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen bankalarının dolarla ilgili beklentileri, Türkiye başta olmak üzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu yıl daha az dış etkiye maruz kalacağını gösteriyor.

GOLDMAN SACHS VE WESTERN DE BENZER GÖRÜŞTE

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen'a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.

MERKEZ BANKASI NEDİR?

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır.