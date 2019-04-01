Üretim-Yatırım zamanı

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU (TOBB BAŞKANI): 4.5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED): Dileğimiz; ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye, iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması, bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir.



ORHAN TURAN (TÜRKONFED BAŞKANI): Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir. Seçimlerin ardından hedef yerel kalkınma olmalıdır.



ŞEKİB AVDAGİÇ (İTO BAŞKANI): Sandıktan çıkan her belediye başkanının, ticaretin ve üretimin önünü açan projelerle hizmet etmesini diliyoruz. Seçimlerin geride kalmasıyla, yapısal reform takviminin istikrarlı ve kesintisiz şekilde işlemesi için büyük bir fırsat yakalandı. Reel sektörü güçlendirecek, köklü ve yapısal reformlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz.



TÜSİAD (TÜRK SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ): Göreve gelecek belediye başkanlarımızı kutluyor; yaşam kalitesi, akıllı kent teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri odaklı başarılı bir görev dönemi diliyoruz. Önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır. Bu çerçevede hükümetimizin 20 Eylül'de açıkladığı Yeni Ekonomik Program doğrultusunda sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır.



ERGÜN ATALAY (TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI): Ben özellikle bugün sabahtan itibaren, bütün siyasilerin, seçilenlerle ilgili hepsini kucaklamalarını, 'hayırlı olsun' demelerini bekliyorum. Çünkü biz dünyanın en açık, şeffaf seçimini yapıyoruz. Zor ve sıkıntılı bir Türkiye'nin kimseye faydası yok.