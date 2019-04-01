İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son tarifeli uçuş olacak Türk Hava Yolları'nın (THY) Singapur seferi büyük talep gördü. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak 10 saatlik uçuşun biletlerinin büyük bölümü satıldı. 6 Nisan Cumartesi saat 02.00'de yapılacak uçuşun 48 kişilik business sınıfında yer kalmadı. TK54 sefer sayılı son tarifeli uçuş için bugüne kadar 331 biletin satıldığı öğrenildi. THY'nin çağrı merkezini arayanlara, tarihi uçuşun business sınıfında yer kalmadığı bilgisi verildi. Normal günlerde ekonomi sınıfında ortalama 3 bin 400 lira olan bilet fiyatları, yoğun talep nedeniyle 5 bin 419 liraya kadar çıktı.