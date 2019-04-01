İstanbul Havalimanı’na 405 bin yolcu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekşi, "6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.