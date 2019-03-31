Rus ve Almanlar atakta

Türkiye'nin iki ana kaynak pazarı olan Rusya ve Almanya'da geçtiğimiz haftalarda gerçeklesen fuarların ardından bu ülkelerden gelecek turist potansiyeliyle ilgili tablo da netleşti. Turizmciler, iki ana kaynak pazardan toplam 11 milyon turist bekliyor. Türk turizminin çatı kuruluşu olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), yönetim kurulu üyeleri, bölge temsil kurulu başkanları, ihtisas başkanları olmak üzere üst düzey katılımla her iki fuara da büyük bir katılım gösterdi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, her iki fuarın da dolu dolu ve güzel geçtiğini söyledi.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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