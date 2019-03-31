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Rus ve Almanlar atakta

Rus ve Almanlar atakta
Türkiye'nin iki ana kaynak pazarı olan ve 'da geçtiğimiz haftalarda gerçeklesen ların ardından bu ülkelerden gelecek potansiyeliyle ilgili tablo da netleşti. Turizmciler, iki ana kaynak pazardan toplam 11 milyon turist bekliyor. Türk turizminin çatı kuruluşu olan Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), yönetim kurulu üyeleri, bölge temsil kurulu başkanları, ihtisas başkanları olmak üzere üst düzey katılımla her iki fuara da büyük bir katılım gösterdi. Başkanı Firuz Bağlıkaya, her iki fuarın da dolu dolu ve güzel geçtiğini söyledi.




BETÜL ALAKENT

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