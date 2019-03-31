İstanbul Havalimanı dünyanın en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin gururu abidelerinden olan İstanbul Havalimanı devreye girdiği 29 Ekim tarihinden bu yana vatandaşların ad yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Her geçen gün uçuş sayısının artmasıyla birlikte havalimanı yerli yabancı yolcuları ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en yoğun üç havalimanın yüzölçümleri İstanbul Havalimanı ile karşılaştırıldığında, en yakın rakibinin İstanbul'un yarısı büyüklüğünde olduğu görülüyor.
En büyük alana sahip Dubai Uluslararası Havalimanı, 35 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş durumda. İstanbul Havalimanı ise 76,5 milyon metrekare alanda bulunuyor.
Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitelerine göz atıldığında da, İstanbul Havalimanı'nın üstünlüğü görülüyor. Tüm fazların devreye girmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nın yolcu kapasitesi yıllık 200 milyon kişiyi bulacak. Bu değer Dubai Havalimanı'nda 90 milyon yolcu olarak açıklanıyor. Dünyanın en yoğun havalimanı Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin de yapılacak yatırımlar ile 2025 yılında 125 milyon kişiye çıkması öngörülüyor.
En büyük alana sahip Dubai Uluslararası Havalimanı, 35 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş durumda. İstanbul Havalimanı ise 76,5 milyon metrekare alanda bulunuyor.
Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitelerine göz atıldığında da, İstanbul Havalimanı'nın üstünlüğü görülüyor. Tüm fazların devreye girmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nın yolcu kapasitesi yıllık 200 milyon kişiyi bulacak. Bu değer Dubai Havalimanı'nda 90 milyon yolcu olarak açıklanıyor. Dünyanın en yoğun havalimanı Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin de yapılacak yatırımlar ile 2025 yılında 125 milyon kişiye çıkması öngörülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.