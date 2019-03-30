SGK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaş ikramiyelerini ve promosyon tutarlarını oldukça merak ediyor. Eskiden emekli vatandaşlarımız, maaşlarını emekli oldukları kurumun anlaşmalı bankalarından alabiliyordu. Ancak artık bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. Bu arada emeklilere bayram öncesinde aktarılan 1000 liralık ikramiye bu yıl Mayıs, Ağustos aylarında ödenecek. Bu sene Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu sebeple emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenebilir. Peki 2019 SGK BAĞKUR emekli maaşı promosyon ücreti nasıl hesaplanır kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi ayda verilecek işte detaylar