Bugünkü
Takvim

Bilimin öncüleri bize geliyor

Sanayi Bakanı , Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı 'de araştırmalarını sürdürecek. Başvuranlar arasında Harvard, MIT, Stanford, Oxford da var" dedi.

Bilimin öncüleri bize geliyor
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı 'de araştırmalarını sürdürecek. Başvuranlar arasında Harvard, MIT, Stanford, Oxford da var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBilimin öncüleri bize geliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri