Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek. Başvuranlar arasında Harvard, MIT, Stanford, Oxford da var" dedi.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
Bilimin öncüleri bize geliyor
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek. Başvuranlar arasında Harvard, MIT, Stanford, Oxford da var" dedi.
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