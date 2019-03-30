Beyanname süresi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri; ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldı.