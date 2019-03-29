Yerli oto SUV ve elektrikli olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobile ilişkin, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde" dedi. Çalışmaların takvime uygun gittiğini söyleyen Koçak, "Çok başarılı bir yönetimimiz var" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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