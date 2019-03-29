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Yerli oto ve elektrikli olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan 'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobile ilişkin, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde" dedi.

Yerli oto SUV ve elektrikli olacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan 'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobile ilişkin, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde" dedi. Çalışmaların takvime uygun gittiğini söyleyen Koçak, "Çok başarılı bir yönetimimiz var" diye konuştu.

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