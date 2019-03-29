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  • 28.03.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 09:45

Taşerondan kadroya geçen işçilere ve zam - ye zammı kaç TL

Taşeron işçilere yapılacak zam konusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. lere ne kadar zam yapılacak? sorusu yanıtını buldu. Buna göre belediye 311 belediye işçisi yüzde 37 zam alacak. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) vermişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde kadro alan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

Kadroya geçen taşeron işçiler kendilerine ne kadar maaş zammı yapılacağını oldukça merak ediyor. Buna bağlı olarak brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Bugün bir ilk yaşandı ve taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyondan kaynaklı maaş farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla imzalanan sözleşmeyle başladı. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarına enflasyon farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katıldığı sözleşme imza töreniyle yürürlüğe girdi.

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