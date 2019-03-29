Kadroya geçen taşeron işçiler kendilerine ne kadar maaş zammı yapılacağını oldukça merak ediyor. Buna bağlı olarak brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Bugün bir ilk yaşandı ve taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyondan kaynaklı maaş farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla imzalanan sözleşmeyle başladı. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarına enflasyon farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katıldığı sözleşme imza töreniyle yürürlüğe girdi.