Mobilyaya vergi dopingi

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin 30 Haziran'a uzatılması ile satışlarda ilk 6 ayda yüzde 30'luk artış beklediklerini belirterek, "Yıl sonunda mobilya satışlarında 50 milyar lirayı aşacağız" dedi. Güleç, mobilyaların şu anda yüzde 10 KDV, yüzde 10 enflasyonla mücadele indirimi ile yüzde 20 indirimli olduğunu belirtti.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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