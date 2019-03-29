Koru, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

Koru Sigorta, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne dahil oldu. İyi Niyet Bildirgesi KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin tarafından şirket merkezinde törenle imzalandı. Böylece Koru Sigorta, 21 yıldır performans iyileştirme stratejisi olarak EFQM Mükemmellik Modeli'ni esas alan bu programa, Türk sigorta sektöründen katılan ilk sigorta şirketi oldu. Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayan kurum ve kuruluş sayısı ise 688'e yükseldi. İmza töreninde konuşan Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, "Kurulduğundan beri ilkleri gerçekleştiren Koru Sigorta, Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ilk sigorta şirketi olarak bir ilke daha imza attı" dedi.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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