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Koru, ’ne katıldı

Koru, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı
Koru Sigorta, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen 'ne dahil oldu. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve Genel Müdürü Soner Şahin tarafından şirket merkezinde törenle imzalandı. Böylece Koru , 21 yıldır performans iyileştirme stratejisi olarak EFQM Mükemmellik Modeli'ni esas alan bu programa, Türk sigorta sektöründen katılan ilk sigorta şirketi oldu. Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayan kurum ve kuruluş sayısı ise 688'e yükseldi. İmza töreninde konuşan Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, "Kurulduğundan beri ilkleri gerçekleştiren Koru Sigorta, Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ilk sigorta şirketi olarak bir ilke daha imza attı" dedi.

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