Fotoğraf tutkunları deklanşöre basacak

VAKIF Emeklilik tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nda heyecan yeniden başlıyor. Yarışmaya 12 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin 500 ve üçüncüye 2 bin 500 liralık para ödülü verilecek. Ayrıca üç esere 750 lira mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 eserin her birine de 350 liralık para ödülü verilecek. Yarışma; 18 yaş ve üzeri tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açık. Vakıf Emeklilik, yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor.