Emekliye 600 lira

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var. Böylece emekli 450, yakını 100 lira banka promosyonu alabiliyor. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına, sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale- EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor.
İKİNCİ ÖDEME
Emeklilik başvurusu yapanlar, bankasını seçip taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabiliyor. Promosyon almamış olan mevcut emekliler de, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonu almış emeklilerin ise isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı var. Promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi de 2020'de bitiyor. Emekliler, Mart 2020'den itibaren ikinci kez promosyon alacak.
İKİNCİ ÖDEME
Emeklilik başvurusu yapanlar, bankasını seçip taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabiliyor. Promosyon almamış olan mevcut emekliler de, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonu almış emeklilerin ise isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı var. Promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi de 2020'de bitiyor. Emekliler, Mart 2020'den itibaren ikinci kez promosyon alacak.
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