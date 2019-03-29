Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir güzel haber daha geldi. Bazı şartları yerine getirdiğiniz taktirde özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanınıyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı çifte maaş nasıl alınır, çifte emekli maaşı kimler alabilir? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar