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  • 28.03.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 09:37

Çifte kimler alabilir işte başvuru şartları - 2019 Bağkur emekli maaşı çifte maaş nasıl alınır

ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde geliyor. Aldığı maaş ile geçinemeyen emeklilere ikinci maaş imkanı sunuluyor. Bu bağlamda aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte detayları... Sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir güzel haber daha geldi. Bazı şartları yerine getirdiğiniz taktirde özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanınıyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı çifte maaş nasıl alınır, çifte emekli maaşı kimler alabilir? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar

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