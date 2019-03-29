Bugünkü
Takvim

: Türk lirasına dönüş başladı

, bir haber kanalının canlı yayınında önemli mesajlar verdi.

Türk lirasına dönüş başladı
Hazine ve Maliye Bakanı , bir haber kanalının canlı yayınında önemli mesajlar verdi. Albayrak, Swap kararı ile ilgili "Süreç bugünden itibaren normalize oldu" dedi. "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek" ifadelerini kullandı. Son iki günde TL'ye dönüşün başladığını açıklayan Albayrak şöyle devam etti: Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek. 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. 'nin artık eskisi kadar kırılgan olmadığı ile ilgili bir test yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu testte güzel bir sınav vererek tecrübe yaşadığını düşünüyorum.



Bakan Albayrak, esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBerat Albayrak: Türk lirasına dönüş başladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri