Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir haber kanalının canlı yayınında önemli mesajlar verdi. Albayrak, Swap kararı ile ilgili "Süreç bugünden itibaren normalize oldu" dedi. "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek" ifadelerini kullandı. Son iki günde TL'ye dönüşün başladığını açıklayan Albayrak şöyle devam etti: Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek. 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Türkiye'nin artık eskisi kadar kırılgan olmadığı ile ilgili bir test yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu testte güzel bir sınav vererek tecrübe yaşadığını düşünüyorum.
Bakan Albayrak, esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
Bakan Albayrak, esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
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