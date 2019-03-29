Bayer’e 80 milyon $’lık kanser cezası Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD'de Monsanto Roundup tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden Edwin Hardeman'ın (70) açtığı davayı kaybetti.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD'de Monsanto Roundup tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden Edwin Hardeman'ın (70) açtığı davayı kaybetti. Şirketin 80 milyon dolar para cezası ödemesine karar verildi. Mahkeme jürisi, Hardeman'ın 'lenf kanserine yakalanmasından', ilaçların kanser riskini uyarmaması nedeniyle şirketi sorumlu tuttu. TÜM MANŞETLER