Bayer’e 80 milyon $’lık kanser cezası

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD'de Monsanto Roundup tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden Edwin Hardeman'ın (70) açtığı davayı kaybetti. Şirketin 80 milyon dolar para cezası ödemesine karar verildi. Mahkeme jürisi, Hardeman'ın 'lenf kanserine yakalanmasından', ilaçların kanser riskini uyarmaması nedeniyle şirketi sorumlu tuttu.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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