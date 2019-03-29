SGK ve Bağkur emeklileri ikramiyelrini ve promosyon tutarlarını oldukça merak ediyor. Bankalar da 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bazı bankalar emekli müşterilerine hesap işletim ücreti muafiyeti sağlarken, ATM'lerden ücretsiz para çekimi gibi fırsatlar sunan bankalar da var. İşte bazı kampanya örnekleri... Bu arada SGK BAĞKUR emeklisinin ikramiye tutarları ne kadar olacak? Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli maaşı ve ikramiyesi nasıl hesaplanır? İşte tüm bu sorular vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde