Yıllık 15 milyon euro ciroya ulaştı

Almanya'da yaşayan Bülent Emekçi, dondurma satıp günde 2.5 euro kazanarak başladığı iş hayatında, bugün yıllık cirosu 15 milyon euroya ulaşan şirketleriyle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Hessen eyaletindeki Mörfelden-Walldorf şehrinde kurduğu şirketleriyle Emekçi, birçok ülkeye patenti kendisine ait olan ultrason cihazı, makyaj malzemesi ve ultrasonik diş fırçası ihraç ediyor. Emekçi, "Almanya'da 75, Asya'da 120 işçimiz var. Sadece Almanya'da işçilerimize aylık 150 bin euro maaş ödeyip birçok milletten insanı istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 28.03.2019
- Gazete
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