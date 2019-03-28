Bugünkü
Takvim

'den tescil atağı

Tescil atağı
Türkiye, geçen yıl da Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını sürdürdü. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) geçen yıl 120 bin 8 adet marka başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 105 bin 996'sı tescil edildi. Tescillerin 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i ise yabancı markalar için yapıldı. 2017'de 77 bin 394 yerli marka, 8 bin 179 yabancı marka tescillenmişti. Böylece geçen yıl yabancı marka tescil sayısı yüzde 195 artış gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den tescil atağı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri