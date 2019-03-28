Türkiye, geçen yıl da Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını sürdürdü. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) geçen yıl 120 bin 8 adet marka başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 105 bin 996'sı tescil edildi. Tescillerin 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i ise yabancı markalar için yapıldı. 2017'de 77 bin 394 yerli marka, 8 bin 179 yabancı marka tescillenmişti. Böylece geçen yıl yabancı marka tescil sayısı yüzde 195 artış gösterdi.