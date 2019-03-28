SGK ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde geliyor. Aldığı maaş ile geçinemeyen emeklilere ikinci maaş imkanı sunuluyor. Bu bağlamda aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte detayları... Sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

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