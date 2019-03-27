Emlak Katılım’dan 5 milyarlık hedef

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, "Yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapmayı, Aralık gibi 1 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Şubat'ta 145 personelin istihdam edildiğini, bu sayıyı yıl sonunda 426'ya çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Aksu, "Yıl sonunda bilanço büyüklüğümüzün de 5 milyar lira seviyesine olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.