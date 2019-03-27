İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde geldi. Genç girişimcilerin iş kurabilmesi vergi ve prim desteği ile teşvik ediliyor. Bu bağlamda
1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Peki iş kuran gençlere hibe destek son dakika başvuru şartları nedir? KOSGEB İş kuran gençlere teşvik ne kadar olacak tüm detaylar haberimizde
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