İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde geldi. Genç girişimcilerin iş kurabilmesi vergi ve prim desteği ile teşvik ediliyor. Bu bağlamda

1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Peki iş kuran gençlere hibe destek son dakika başvuru şartları nedir? KOSGEB İş kuran gençlere teşvik ne kadar olacak tüm detaylar haberimizde