Baharla birlikte yaz meyveleri tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ancak meyveler henüz dudak uçuklatan fiyatlara sahip. Vatandaşın 'sosyete meyvesi' diye tanımladığı ürünler, yüksek fiyatları tarafından taneyle ya da minik paketler halinde tadımlık olarak satılıyor. Yeşil erik tanesi 2 liradan tezgahlara çıkarken; dut 100, çağla bademi 25, çilek 16-20 liralık kilogram fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Ahududu 125 gramlık paketlerde 35, Amasya elması kilogramı 13 liradan tezgahları süslüyor. Esnaf, şu an için en çok hamilelere ve canı çektiği için tatmak isteyenlere ürün sattıklarını belirterek, "Şimdilik talep az dolduğu için biz de sınırlı ürün getiriyoruz. Nisan ayıyla birlikte fiyatlar düşüşe geçecek. Meyvelere fiyatları ucuzladıkça vatandaş daha çok rağbet gösterecek" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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