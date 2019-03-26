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’e 12 ödül

Vestel’e 12 ödül
VESTEL, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nin Ödülleri'nde 12 ürünüyle ödüle değer bulundu. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Aldığımız 12 ödülle birlikte Good Design Awards'tan bugüne kadar aldığımız toplam ödül sayısını 72'ye ulaştırarak, en çok ödül alan markalar arasında yer aldık" dedi.

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