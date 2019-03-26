Tanzim satış yerleri nerelerde var, Tanzim satış noktaları son dakika hangi marketlerde olacak? Tanzim satışları vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Yaşanan bu ilgi sebebiyle tanzim satış alanları genişletiliyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

TANZİM SATIŞI HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

HANGİ MARKETLERDE TANZİM SATIŞ OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı" açıklaması yaptı. Buna göre artık zincir marketlerde de tanzim satış ürünleri satılacak.

16 BİN ŞUBEYE ÜRÜN TEDARİKİ

110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır."

İSTANBUL TANZİM SATIŞ NOKTALARI

1- Kağıthane Meydanı

2- Mecidiyeköy Meydanı

3- Avcılar Meydanı

4- Kadıköy Meydanı

5- Bakırköy Meydanı

6- Aksaray Meydanı

7- Eminönü Meydanı

8- Taksim Meydanı

9- Kasımpaşa Kızılay Meydanı

10- Beylikdüzü Meydanı

11- Bayrampaşa Meydanı

12- Bağcılar Meydanı

13- Güngören Meydanı

14- Sultanbeyli Meydanı

15- Sultangazi Meydanı

16- Gaziosmanpaşa Meydanı

17- Sarıyer Meydanı

18- Beşiktaş Meydanı

19- Üsküdar Meydanı

20- Şirinevler Meydanı

21- Kartal Meydanı

22- Maltepe Meydanı

23- Pendik Meydanı

24- Tuzla Meydanı

25- Sancaktepe Meydanı

26- Ümraniye Meydanı

27- Esenler Meydanı

28- Esenyurt Meydanı

29- Çekmeköy Meydanı

30- K.Çekmece Meydanı

31- Zeytinburnu Meydanı

32- Bahçeşehir 1. Kısım

33- Bahçeşehir 2. Etap Metro çıkışı

34- Büyükçekmece

35- Eyüp Sultan Meydanı

36- Ataşehir Örnek Mahallesi

37- Beykoz Kavacık Meydanı

38- Üsküdar Kirazlıtepe

39- Fatih Karagümrük Meydanı

40- Bostancı Lunapark

41- Pendik Sahil Meydanı

42- Halkalı Meydan

43- Ümraniye Meydan AVM Otopark

44- Ataşehir Meydan

45- İstinye İSPARK

46- Zeytinburnu AVM

47- Alibeyköy Silahtar

48- Haliç

49- Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi

50- Esenler 100. Yıl Mahallesi

ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE ALIM YAPILIYOR

PTT, internet üzerinden yapılacak tanzim satışlara ilişkin açıklama yaptı.

Tanzim satışların, www.epttavm.com'da başlatıldığı belirtilen açıklamada, "PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzeler tanzim fiyatlarıyla satılacaktır. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacaktır" denildi.

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Tanzim, kelime manasıyla düzen verme ve yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise Türkiye'de 1973 yılında Tansa adı ile satışa başlamıştır.

1976 yılına gelindiğinde, "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında, İzmir Konak'ta ilk mağaza açıldı; mağaza sayısı, 1986 yılında 12'ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.

1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tansaş hisselerinin %32.98'i halka açıldı. 1999 yılında hisselerini Doğuş Grubu satın aldı. Tansaş, hizmet kalitesini yükseltmek ve verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla, 2002 yılı içinde, Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros bünyesine satıldı. Sektör lideri ile birleşmenin etkisi ile sektördeki gücünü artırarak müşterilerine hizmete devam ederek büyümektedir. 2008 yılı sonunda Tansaş mağaza sayısını 270'e çıkartmıştır. 2016 yılında Migros ile birleşmiştir.