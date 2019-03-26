Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi; güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılığı, genç nüfusu, iletişim ve ulaştırma altyapısıyla daha fazla yatırım çekecektir. Yatırımlar geldikçe Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir" dedi. Nevşehir'de konuşan Naci Ağbal, seçimden sonra kolları sıyırıp, çok daha güçlü yeni adımlar atacaklarını söyledi.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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