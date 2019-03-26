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: Yatırımlar artacak

Yatırımlar artacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, " ekonomisi; güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılığı, genç nüfusu, iletişim ve ulaştırma altyapısıyla daha fazla yatırım çekecektir. Yatırımlar geldikçe Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir" dedi. 'de konuşan Naci Ağbal, seçimden sonra kolları sıyırıp, çok daha güçlü yeni adımlar atacaklarını söyledi.

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