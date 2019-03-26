Bugünkü
Takvim

Markalardan 40 bin

Markalardan 40 bin istihdam
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, " yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden, yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık ve stopaj oranını yüzde 8'e indirmesini, bekliyoruz" dedi. Öncel, talepler karşılanırsa mağazaların dolacağını ve en az 40 bin sağlanacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMarkalardan 40 bin istihdam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri