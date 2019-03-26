Markalardan 40 bin istihdam

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden, yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8'e indirmesini, bekliyoruz" dedi. Öncel, talepler karşılanırsa mağazaların dolacağını ve en az 40 bin istihdam sağlanacağını söyledi.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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