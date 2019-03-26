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İmalat sanayiinde çarklar dönüyor
İmalat sanayii genelinde 'ta yükseldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, genelinde kapasite kullanım oranı, Mart'ta bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.6 puan artışla yüzde 74.7'ye çıktı.

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