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4.9 puan arttı

Güven endeksi 4.9 puan arttı
Reel Kesim , Mart'ta bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 102.1 seviyesine yükseldi. Son 3 aydaki , mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve istihdam miktarı ile genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

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