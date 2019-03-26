Güven endeksi 4.9 puan arttı

Reel Kesim Güven Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 102.1 seviyesine yükseldi. Son 3 aydaki sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve istihdam miktarı ile genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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