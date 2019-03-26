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2018'de edilenlerin sayısı 549 bin kişi arttı

, 2018’de son 17 yılın en yüksek işgücüne katılım ve oranına ulaştı. İstihdam 549 bin kişi arttı.

549 bin kişiye iş
, tarihinin en büyük kur saldırısına maruz kaldığı 2018'de da öngörülenin üstünde bir performans sergiledi. Türkiye'de 2018'de oranı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 11.3'lük tahminin altında, yüzde 11 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yıla kıyasla 0.1 puan arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı verilerine göre, dışı işsizlik oranı yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. 15-24 nu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 20.3'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda oran 0.1 puanlık artışla yüzde 11.2 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişiye, istihdam oranı da 0.3 puan artışla yüzde 47.4'ye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 717 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.4'ü tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 6.9'u inşaat, yüzde 54.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8, sanayi sektörünün payı 0.6 puan arttı. İşgücü, 32 milyon 274 bin, işgücüne katılım yüzde 53.2 oldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 17 yıldaki en yüksek işgücüne katılım ve istihdam oranına ulaşıldığını belirterek, "2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92" diye konuştu.

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