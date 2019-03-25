Taneyle satılıyor

Tezgahlarda yerini alan bahar meyveleri dudak uçuklatıyor. Erik tanesi 2 liradan, dut ise kilosu 100 liradan satışa sunuluyor. Gaziantep'te sebze ve meyve satıcısı Hüseyin Alallı, "Erik sezonu yeni başladı. Satışlar pek olmasa da yine bulunduruyoruz. Bademler de yeni geldi. Bademin kilosu 25 lira, dut 100 lira, eriği ise tanesi 2 liradan satışa sunduk. Fiyatları gören 'sosyete meyvesi' diyor" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 25.03.2019
- Gazete
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