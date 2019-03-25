Milyonlara zam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak...

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte yeni aylıklar:



Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.



Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.



Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak.



Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.







AİLE YARDIMI ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 5'lik artışa göre, eş yardımı 292,62, 0-6 yaş çocuk parası 68,56, 6 yaş üstü çocuk parası 34,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar 429,74 liraya çıkacak.



Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık, yüzde 5'lik artışa göre bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek.







SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.





